Şampiyonluğu kutlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Erik Dalı" türküsüyle coştu! Santarelli'nin performansı, spikeri bile şaşırttı - Son Dakika
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Şampiyonluğu kutlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, "Erik Dalı" türküsüyle coştu! Santarelli'nin performansı, spikeri bile şaşırttı

17.07.2023 09:29

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de gerçekleştirilen FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Kutlamayı "Erik Dalı" türküsü eşliğinde yapan ay-yıldızlı takımın İtalyan hocası Daniele Santarelli'nin dans performansı ise maçı anlatan spikeri bile şaşırtırken, "Bizim kültürümüze çok ama çok çabuk adapte oldu" yorumunda bulundu.

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Saha ortasında kutlama yapan ay-yıldızlılar, "Erik Dalı" türküsü eşliğinde oynarken İtalyan hoca Daniele Santarelli'nin performansı herkesten tam puan aldı.

"MİLLETLER LİGİ TARİHİNİN EN İYİ KUTLAMASI"

İtalyan başantrenörün "Erik dalı" eşliğinde bizden biri gibi oynaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anları TRT Spor ekranlarında anlatan spiker, Santarelli'nin kültürümüze ne çabuk uyum uyum sağladığından bahsederken, "Milletler Ligi tarihinin en iyi kutlaması" ifadelerini kullandı.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Şampiyonluğun ardından açıklamada bulunan Santarelli, "Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç. Şimdi kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık. her zaman böyle devam etmeyecek, çalışmalıyız. Her turnuvayı kazanabiliriz ama kolay değil. Bu hayali yakalayabilmek için buraya geldik." dedi.

Görüntü: TRT Spor
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Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı büyük gelirin sahibi oldu! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı büyük gelirin sahibi oldu!

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Son Dakika Spor Şampiyonluğu kutlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'Erik Dalı' türküsüyle coştu! Santarelli'nin performansı, spikeri bile şaşırttı - Son Dakika


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