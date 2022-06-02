A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor

02.06.2022 20:39

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Saliha Şahin ile Ceren Kestirengöz Kapucu, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasında yarın Çin'le yapacakları maçta taraftar desteğini görmek istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Saliha Şahin ile Ceren Kestirengöz Kapucu, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasında yarın Çin'le yapacakları maçta taraftar desteğini görmek istediklerini söyledi.

Milli voleybolcular, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonuna açıklamalarda bulundu.

Ankara'da doğan biri olarak kendi şehrinde milli maça çıkmanın farklı bir duygu olduğunu anlatan Saliha, "İtalya ilk maçımızdı, turnuvalarda ilk maç her zaman zor olur fakat iyi atlattığımızı düşünüyorum. İkinci maçımızı Çin ile oynayacağız. Çin'e de yine aynı şekilde hazırlandığımızı ve hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Doğduğum şehirde oynamak ayrı güzel, taraftarın desteğini hissetmek, bize güç vermeleri ayrı güzel." diye konuştu.

Organizasyona 3-0'lık İtalya galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Ceren ise, "Turnuvaya 3-0 net bir skorla başlamak bizim için önemliydi. Milletler Ligi'nde her maç çok önemli. Takımın bir araya gelmesi, ilk maçtan 3-5 gün öncesiydi. Biz ilk günden itibaren 'En iyisini ortaya koymak için sahaya çıkacağız.' dedik ama günden güne daha da iyi olacağımızı düşünüyorduk. Bana göre gerçekten ilk günden itibaren iyi bir oyun ortaya koyduk, bunun için çok mutluyuz. Umuyorum Çin maçı da çok güzel geçecek. Orda da galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz. İtalya maçındaki taraftar, atmosfer inanılmaz güzeldi, aynısını yarınki maçta da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin karşısında seyirci desteği bekliyor - Son Dakika


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