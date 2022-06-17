Milli takım, ilk hafta etabını Ankara 'da oynadığı organizasyondaki 5 müsabakasında 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Sırbistan ise Milletler Ligi'nde yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 2'sinden mağlup ayrıldı.

Kaynak: AA

Sırbistan, Brezilya, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak - Son Dakika

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