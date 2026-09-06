A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

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Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelede milliler, karar setini 15-10 kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

İtalya: Orro, Antropova, Danesi, Egonu, Sylla, Fahr (Fersino, Spirito, Cambi, Adigwe, Giovannini)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Yaprak Erkek)

Setler: 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15

Süre: 122 dakika (21, 29, 24, 30, 18)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk bölümü 6-6'lık beraberlikle geçti. Sonrasında İtalya, Egonu'nun smacıyla aradaki farkı 9'a çıkardı: 18-9. Egonu'nun ve Antropova'nın performansıyla hücumdaki üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Danesi'nin smacıyla da ilk seti 25-16 kazandı.

İtalya, ikinci setin başlarında Egonu'nun üst üste bulduğu iki "ace" ile 3-0'lık seri yakaladı: 9-5. Üstünlüğünü devam ettiren İtalya, Antropova'nın smacıyla da farkı 6'ya çıkardı: 12-6. Bu sayının ardından mola alan Türkiye, Vargas'ın smacıyla 5-0'lık seri yakalayarak farkı 1'e indirdi: 12-11. Ay-yıldızlılar, sonrasında Vargas'ın plasesinde de beraberliği yakaladı: 15-15. Hücumda toparlanan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla da bu sette ilk kez öne geçti: 20-21. Türkiye, devamında hata yapmadığı seti 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan İtalya, Fahr'ın bloğuyla 6-0'lık seri yakaladı: 8-2. Üstün oyununa devam eden İtalya, Antropova'nın üst üste attığı iki "ace" ile 11 sayılık farka ulaştı: 19-8. Setin sonlarında hücumdaki üstünlüğünü iyice artıran İtalya, Egonu'nun smacıyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 23-11. İtalya, aradaki farkı 13'e kadar çıkararak seti 25-12 kazandı.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, dördüncü setin başlarında Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 1-6. Ay-yıldızlı ekip, sonrasında Eda Erdem Dündar'ın smacıyla aradaki farkı 7'ye kadar çıkardı: 5-12. Milli takım, setin sonlarına 21-18'lik üstünlükle girdi. Milliler, Vargas'ın plasesiyle dördüncü seti 25-21 üstün bitirdi.

Milli takım, baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Trendyol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika

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