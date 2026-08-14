A Milli Kadın Voleybol Takımı Kupa Hedefliyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Kupa Hedefliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kupa Hedefliyor
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Kadın voleybol takımımız, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda kupa kazanma hedefiyle hazırlıklara devam ediyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Elif Şahin, Saliha Şahin ve Deniz Uyanık, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupayı hedeflediklerini söyledi.

Elif Şahin, Saliha Şahin, Deniz Uyanık ve A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Ahmet Tümer, Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen "Milli Takımlar Gala Gecesi"nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaza güzel başladıklarını belirten Elif Şahin, "Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Çok heyecanlıyız. Bol bol çalışıyoruz. Şu anda da bir açılış galamız var. Onun için de ayrı heyecanlıyız çünkü biz bu tarz geceleri çok seviyoruz. Gün geçtikçe kalitemiz daha da artıyor diyebilirim. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Milletler Ligi'nden sonra çok zamanımız var diye düşünüyorduk. Şimdi bir haftamız kaldı. Heyecanlıyız. Evimizde oynamak bizim için ayrıca bir mutluluk. Herkesi İstanbul'daki maçlarımıza bekliyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz." dedi.

Çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade eden Saliha Şahin, "Bizim için de yoğun geçiyor ama son bir Avrupa Şampiyonası kaldı. Orada da ev sahibi olarak kupayı kaldıracağımıza çok inanıyorum. Şans bizden yana olsun. Milletler Ligi'nden sonra bir rehavete kapılma durumu oluyor ama şu an bizde öyle bir durum yok. Direkt Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladık. Sadece 3-4 gün kadar bir ara verdik. Bir hafta kaldı. Heyecanlıyız, turnuva İstanbul'da olduğu için ayrıca motiveyiz. Umarım ülkece bir kupa daha kazanırız." şeklinde konuştu.

Yoğun geçen bir yaz olduğunu aktaran Deniz Uyanık ise "Her şey güzel gidiyor. Milletler Ligi'nde zaten şampiyonluk yaşadık. O bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk. Umuyorum ki Avrupa'da da aynı şeyi başarabiliriz. Bunun bir parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Daha güzel günler göreceğiz. Bu sene ilkleri yaşıyorum. Takım atmosferi çok güzel. Her şey çok güzel ilerliyor. Umarım altın madalyayı kazanabiliriz. Buradaki organizasyonlarda hep çok güzel bir atmosfer vardı. Bazen duygulandığım, gözyaşlarıma hakim olamadığım oluyor. Çok büyük bir destek var ve bunu saha içinde hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

-Ahmet Tümer: "Avrupa Şampiyonası'ndan beklentimiz kesinlikle madalya"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Ahmet Tümer, hedeflerini her geçen gün yükselttiklerini vurguladı.

Keyifli bir yaz geçirdiklerini belirten Ahmet, şunları söyledi:

"Kadın takımımızı da tebrik etmek istiyorum. Biz her yaz çıtayı daha yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Çok da güzel bir akşam oluyor. Herkesi birlikte görmek çok güzel. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da iki takım olarak madalya alabiliriz. Yıllardır çok iyi bir jenerasyon olduğumuzun farkındaydık, hep özgüvenliydik. Ama voleybolda tecrübe faktörü çok fazla. Takımımız daha da tecrübelendi. Çok yetenekli, çok iyi genç oyuncuların olduğu bir takımız. Avrupa Şampiyonası'ndan beklentimiz kesinlikle madalya. Aşağısını hiçbir şekilde hedeflemiyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. İnşallah madalyayla ve kupayla ülkemize döneceğiz. Mental olarak dinlenmek için biraz tatil yaptık. Yarın Ankara'da çalışmalara başlıyoruz. Eminim çok güzel bir hazırlık dönemi geçireceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası, Elif Şahin, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Kupa Hedefliyor - Son Dakika

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