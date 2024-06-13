Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.
10. maçında 8. galibiyetine imza atarak puanını 24'e çıkartan Filenin Sultanları, 15 Haziran Cumartesi TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.
Salon: Hong Kong Coliseum
Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena Isabel, J.Martinez, Marte, Y.Rıdriguez (L) (A.Rodriguez, B.Martinez, Arias, Peralta)
Türkiye: Eda, Cansu, Derya, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Tuğba, Elif, Ebrar, Ayça)
Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25
Süre: 1 saat 40 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'lik skorla mağlup etti. - Son Dakika
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