A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Kadrosu Açıklandı

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge