A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek.

Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.

FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.

B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.