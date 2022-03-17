A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

17.03.2022 22:05
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek.

Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile eşleşti.

FIVB Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada gruplara göre ülkelerin dağılımı şöyle:

A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya.

B Grubu: Polonya, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan.

C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan.

D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek. 'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri 17 Mart'ta belli olacak 'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri 17 Mart'ta belli olacak

Dünya Şampiyonası, voleybol, Polonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika


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