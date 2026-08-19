A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Duyuruldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Duyuruldu

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2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu duyuruldu.

Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlıların, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kadrosu Duyuruldu - Son Dakika

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