Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.
Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İtalya ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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