Voleybol Kadın Milli Takımı'nın Yunanistan ile yaptığı ikili kamp sona erdi

Voleybol Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için Yunanistan Kadın Milli Takımı ile İzmir'de yaptığı ikili hazırlık kampı tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Cezayir'in ev sahipliğinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile İzmir'de kamp yaptı. Kampın son gününde ay-yıldızlılar, üçüncü hazırlık maçında Yunanistan'ı yendi.

Milliler, Akdeniz Oyunları hazırlıklarına bu hafta başkent Atina'da devam edecek. Milli Takım, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Yunanistan ile hazırlık maçları oynayacak.