A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak. Maç, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 10.00'da başlayacak. Milli takım, Hollanda'ya son 6 yılda 8 kez karşılaşmasına rağmen hiç mağlup olmadı. Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

28.07.2024 09:01
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika

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