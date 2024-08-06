A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tarihi başarının mutluluğu yaşanıyor. Ay-yıldızlı oyuncular, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

06.08.2024 15:22
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda tarihi başarının mutluluğu yaşanıyor.

Ay-yıldızlı oyuncular, Fransa'nın başkenti Paris'tekioyunlarda çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, çok iyi bir takımı geçerek yarı finale çıktıklarını söyledi.

Türkiye'nin sahada her top için mücadele ettiğine dikkati çeken Eda, "Bütün topları çıkarmaya çalıştık. İlk seti kaybetsek de bence Derya ve Meliha'nın girmesi ve skor üretmesi, bizi beşinci sete hazırladı. Hande'nin yokluğunda ikisi çok iyi iş yaptı. Herkes çok iyiydi. Cansu da şansız bir sakatlık yaşadı. Elif girdi, o da çok güzel iş yaptı. Çok mutluyuz. Uzun zamandır çeyrek finallerde ucundan kaçırıyorduk. Şimdi son 4'teyiz. İnanılmaz bir duygu. Daha fazlasını da yapabiliriz." dedi.

Milli takımın "in iyisini" hak ettiğini dile getiren Eda, "Çok istiyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz. Bugün de çok inanmıştık. Bence beşinci sette sağlam kalabilmek ve orada maçı alabilmek bizim için çok değerli. Yarı final için de bize özgüven verecek. Hayatımızın en önemli maçıydı. Zorlu olacağını biliyorduk. Sahada müthiş mücadele vardı." diye konuştu.

Yarı finalde karşılaşacakları takımı beklediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Rakibimizin kim olacağı hiç fark etmez. Bundan sonra kazanmak zorundasınız. Yarı finale çıktık, şimdi bunun mutluluğu var. Ama bunun devamını da getirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Cebecioğlu: "Çok iyi bir iş başardık"

Ay-yıldızlı oyuncu Derya Cebecioğlu da büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

İtalya mağlubiyetinden sonra takım olarak toplandıklarını anlatan Derya, "Bu maçın bizim için ölüm kalım maçı olduğunun farkındaydık. Bunca sene verdiğimiz onca emek, gözyaşı, ter, sakatlık... Her şeyi göz önünde bulundurduk. Gün birlik olma zamanıydı. Sabah kalktığımızda da aynı şeyi konuştuk. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş başardık. Her şeye rağmen savaştık, pes etmedik." dedi.

Hande Baladın: "Kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum"

Açıklama yaptığı sırada duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Hande Baladın da "Bugün zorlandığımız anlar oldu. Biz madalyayı çok hak ediyoruz. Bugün tekrar takım ruhunu yakalayıp, gerçekten kim olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyum. Herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Milli oyunculardan Meliha Diken de Çin karşısında üstün bir mücadele sergilediklerini anlatarak, "Oyun olarak daha üstündük. Sonuna kadar savaşmaya devam ettik. Hiçbir zaman pes etmedik. Takımımla gurur duyuyorum. Böyle bir takıma karşı çeyrek finalde kazanmak çok önemli. Bu bizim için büyük bir motivasyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

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