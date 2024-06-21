A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti

Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Salon: Indoor Stadium Huamark

Hakemler: Noemi Karina Rene, Joo-Hee Kang

Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk, Szczyglowska (L) (Smarzek, Wenerska, Czyrnianska, Lysiak)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Aslı, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Elif, Ayça, Tuğba, Beyza)

Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11

Süre: 1 saat 48 dakika - BANGKOK