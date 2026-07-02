A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. hafta kadrosu duyuruldu.
İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunun 6. sırasında yer alan ay-yıldızlıların, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacakları 3. ayakta kadroda yer alacak isimler belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosu ve Osaka kentinde oynayacakları karşılaşmaların programı şöyle:
Kadro
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Maç programı
8 Temmuz:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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