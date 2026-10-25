A Milli Kadın Voleybol Takımı yarınki Dünya Kupası kurasında C Grubu'nda yer alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki rakipleri, yarınki kura çekimiyle belli olacak.

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun kura çekimi, yarın TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde, 2 Ekim 2026 tarihli FIVB dünya sıralaması esas alınarak "serpantin sistemi" uygulanacak. Bu sisteme göre dünya sıralamasında ilk 8'deki takımlar, A Grubu'ndan H Grubu'na doğru ilk sıralara yerleştirilecek.

Dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Türkiye, bu sistem doğrultusunda C Grubu'nun ilk sırasında yer alacak.

Sıralamada 9 ile 16. basamaklar arasındaki ekipler ise H Grubu'ndan A Grubu'na doğru gruplarda ikinci sıraya yerleştirilecek.

Kalan 16 takımın gruplardaki yerleri ise kura çekimiyle belirlenecek. Dünya sıralamasında 25 ile 32. sıralar arasındaki takımlar grupların dördüncü, 17 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise üçüncü sıralarda yer alacak.

Ev sahibi ABD ile Kanada ise yarı finalden önce karşılaşmamaları için turnuva ağacının farklı bölümlerinde olacak.

Gruplardan 16 takım çıkacak

İkinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım tur atlayacak.

Organizasyon son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla tamamlanacak.

Organizasyon 2 ülke, 5 şehirde

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde ABD ve Kanada'da organize edilecek.

Grup maçları, Kanada'nın Montreal kentindeki Bell Centre ve Quebec City kentindeki Videotron Centre ile ABD'nin Omaha kentindeki CHI Health Center Arena ve Orlando kentindeki Kia Center'da oynanacak.

Final etabı ise ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Anaheim kentinde bulunan Honda Center'da gerçekleştirilecek. Salon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da voleybol müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

İsviçre ilk kez katılacak

Ev sahipleri ABD ve Kanada ile son dünya şampiyonu İtalya'nın doğrudan katılacağı organizasyonda, 15 takım kıta elemelerinden, 14 ekip ise dünya sıralaması üzerinden yerini aldı.

İsviçre, organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'na katılacak ülkeler şöyle:

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Son şampiyon: İtalya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, Sırbistan, Polonya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya