A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katıldı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katıldı

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası\'na Katıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

25.11.2024 22:46
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta 4 karşılaşma sonunda 3. galibiyetini aldı. İki maç kala grupta ilk 3'e girmeyi garantileyen Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak.

İlk kez 1949'da şampiyonaya katılan milli takım, 26. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek. Türkiye, 1993'ten bu yana ise bütün Avrupa şampiyonalarına katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle:

YılDüzenlendiği ÜlkeDerece
1949Mısır4.
1951Fransa6.
1955Macaristan11.
1957Bulgaristan9.
1959Türkiye12.
1961Yugoslavya10.
1963Polonya15.
1971Batı Almanya12.
1973İspanya8.
1975Yugoslavya9.
1981Çekoslavakya11.
1993Almanya11.
1995Yunanistan13.
1997İspanya8.
1999Fransa8.
2001Türkiye2.
2003İsveç12.
2005Sırbistan-Karadağ9.
2007İspanya11.
2009Polonya8.
2011Litvanya11.
2013Slovenya17.
2015Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya14.
2017Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail14.
2022Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya10.
2025Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya

Kadınlardan sonra erkeklerde de bilet alındı

Türkiye, kadın basketbolundan sonra erkeklerde de Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu ay başında elemelerin bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı.

Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Son iki maçta sıralama belli olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak.

Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cedi Osman'dan "double-double"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Macaristan karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Milli takımın kaptanı Cedi, karşılaşmayı 33 sayı, 11 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı.

Cedi Osman gibi sezon başı NBA'den Avrupa basketboluna dönen Ömer Faruk Yurtseven ise 22 sayı, 9 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Sayıların tamamı ilk 5'ten

Türkiye'nin karşılaşmada ürettiği sayıların tamamını ilk 5 oyuncuları kaydetti.

Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başlayan milli takım, bençten skor katkısı alamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katıldı - Son Dakika

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