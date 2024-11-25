A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası\'na Katıldı

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde 26. kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı deplasmanda 81-76 yenen ay-yıldızlı ekip, grupta 4 karşılaşma sonunda 3. galibiyetini aldı. İki maç kala grupta ilk 3'e girmeyi garantileyen Türkiye, 27 Ağustos-14 Eylül 2025'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak.

İlk kez 1949'da şampiyonaya katılan milli takım, 26. kez bu büyük organizasyonda boy gösterecek. Türkiye, 1993'ten bu yana ise bütün Avrupa şampiyonalarına katılım hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde katıldığı Avrupa Şampiyonaları şöyle:

Yıl Düzenlendiği Ülke Derece 1949 Mısır 4. 1951 Fransa 6. 1955 Macaristan 11. 1957 Bulgaristan 9. 1959 Türkiye 12. 1961 Yugoslavya 10. 1963 Polonya 15. 1971 Batı Almanya 12. 1973 İspanya 8. 1975 Yugoslavya 9. 1981 Çekoslavakya 11. 1993 Almanya 11. 1995 Yunanistan 13. 1997 İspanya 8. 1999 Fransa 8. 2001 Türkiye 2. 2003 İsveç 12. 2005 Sırbistan-Karadağ 9. 2007 İspanya 11. 2009 Polonya 8. 2011 Litvanya 11. 2013 Slovenya 17. 2015 Fransa-Hırvatistan-Almanya-Letonya 14. 2017 Türkiye-Romanya-Finlandiya-İsrail 14. 2022 Çekya-Gürcistan-İtalya-Almanya 10. 2025 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya Kadınlardan sonra erkeklerde de bilet alındı Türkiye, kadın basketbolundan sonra erkeklerde de Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A Milli Kadın Basketbol Takımı da bu ay başında elemelerin bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı. Türkiye, 2025 yılında hem kadın hem de erkek basketbolunda Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Son iki maçta sıralama belli olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde 2 maça daha çıkacak. Bu iki maçta grup liderliğini almak için mücadele edecek ay-yıldızlılar, 20 Şubat'ta İtalya'yla Türkiye'de, 23 Şubat'ta ise İzlanda'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cedi Osman'dan "double-double" A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Cedi Osman, Macaristan karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Milli takımın kaptanı Cedi, karşılaşmayı 33 sayı, 11 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı. Cedi Osman gibi sezon başı NBA'den Avrupa basketboluna dönen Ömer Faruk Yurtseven ise 22 sayı, 9 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sayıların tamamı ilk 5'ten Türkiye'nin karşılaşmada ürettiği sayıların tamamını ilk 5 oyuncuları kaydetti. Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başlayan milli takım, bençten skor katkısı alamadı.

Kaynak: AA