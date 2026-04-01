A Milli Takım, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda!

01.04.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

Ev sahibi Kosova karşılaşmaya, "Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriç" 11'i ile başladı. Türkiye ise, "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu" ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı Türkiye yakaladı. 9'uncu dakikada Zeki Çelik'in ortasında Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kenan'da kaldı. Kenan'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında topu önünde bulan Hakan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan geri geldi. Topu takip eden Kenan bir kez daha şansını denedi, yine Kosova savunmasını aşamadı. Ev sahibi Kosova ise ilk tehlikeli pozisyonunu 24'üncü dakikada yakaladı. Sol kanattan Muslija'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asllani'nin içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan son anda yatarak kontrol etti. 27'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yayılan milli takımda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sert şutunda top az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada Kosova gole yaklaştı. Yapılan baskı sonrasında topu önünde bulan Asllani'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 33'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan penaltı noktasına doğru çevirdi. Müsait durumdaki Kerem'in yaptığı vuruşta Kosova savunması son anda araya girdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 53'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Orkun'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan içeri çevirdi. Orkun'un vuruşunu kale önünde Kerem Aktürkoğlu tamamladı: 0-1. Kosova, 87'nci dakikada etkili geldi. Ceza yayının sağında Asllani, plase vuruşla kaleyi yokladı fakat Uğurcan topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Kosova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:53:26. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'nda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.