A Milli Takım\'a Arizona\'da Yoğun İlgi

A Milli Futbol Takımı'nın, Arizona'da yaptığı antrenmana Türk ve yabancı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Millilerin antrenmanını bölgede yaşayan Türk taraftarların yanı sıra yabancı taraftarlar da takip etti. Antrenmanı 3 binin üzerinde taraftar izledi.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla antrenmanda milli futbolculara destek verdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonunda taraftarları alkışladı. - ARIZONA