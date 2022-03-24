A Milli Takım'da 4 isim maç kadrosunda yer almayacak - Son Dakika
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A Milli Takım'da 4 isim maç kadrosunda yer almayacak

24.03.2022 15:57
A Milli Takım'da 4 isim maç kadrosunda yer almayacak

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bugün Portekiz'in konuğu olacak A Milli Takım'da 4 futbolcu 21 kişilik kadroda yer alamadı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bugün Portekiz'in konuğu olacak A Milli Takım'da 4 futbolcu 21 kişilik kadroda yer alamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Porto Dragao Stadyumu'nda bugün TSİ 22.45'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi A Milli Takım'ın 21 kişilik maç kadrosu da belli oldu. Bu akşamki mücadele öncesi Umut Bozok, Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Doğukan Sinik 21 kişilik kadronun dışında kaldı.Ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmayı kazanması durumunda İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle finalde Konya'da mücadele edecek.


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A Milli Takım'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın 21 kişilik kadrosu belli oldu A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi A Milli Takım Portekiz maçı hazırlıklarını devam ettirdi

2022 FIFA Dünya Kupası, Milli Takım, Play Off, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım'da 4 isim maç kadrosunda yer almayacak - Son Dakika


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