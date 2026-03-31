A Milli Takım\'da Değişiklikler!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova ile karşı karşıya geliyor. Millilerde Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Romanya maçının 11'ine göre Kosova maçında 3 değişiklik yaptı. Montella, Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Ozan Kabak 23 maç sonra 11'de

Milli futbolcu Ozan Kabak, Kosova müsabakasında 11'de yer aldı. Ozan, 4 Haziran 2024 tarihinde deplasmanda İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Romanya mücadelesinde sonradan oyuna girerek milli formasına kavuşan 26 yaşındaki futbolcu, Kosova karşılaşmasıyla 23 maç sonra 11'de başladı.

Bakan Bak maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın bu önemli müsabakasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yalnız bırakmadı. Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

Taraftarlardan tam destek

Ay-yıldızlıları, Kosova'da Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen Türk taraftarlar gün içinde Priştine sokaklarında maç saatini bekledi. Yaklaşık 750 Türk taraftarı müsabakayı deplasman tribününden izledi. - PRİŞTİNE