A Milli Takım'dan ABD Maçına Galibiyet Beklentisi - Son Dakika
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A Milli Takım'dan ABD Maçına Galibiyet Beklentisi

24.06.2026 11:11
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Türk taraftarlar, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile oynanacak maçta A Milli Takım'ın galip gelmesini umuyor.

A Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD ile oynayacağı maç öncesi Türk taraftarlar galibiyet bekliyor.

2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek. Milli Takımı desteklemek için şehre gelen Türk taraftarlar da duygu ve düşüncelerini İHA mikrofonuna paylaştı. Taraftar alanına gelen bir taraftar, "Kendi pozisyonlarında güçlü oyuncuların farklı pozisyonlara konulması sonucunda bir başarışızlık olduğunu düşünüyorum. Bundan önce gereksiz bir şekilde umutlandık. Villa yapacağız şunu vereceğiz gibi şeyler söylendi. Bu sefer kesin bizim gözüyle bakıldı. Ego şişkinliğinin etkisiyle oyuncuların oyuna yeterince fokuslanmadığını düşünüyorum. 3. maç formalite olacak ama yine de buradayız. Umarım bir sonraki maçta bize bir gol sevinci yaşattırırlar" dedi.

Bir diğer taraftar ise, "Aslında biraz sabırlı olmamız gerekiyordu. Hırslı bir şekilde saldırdık rakip takım da bunu çok iyi kullandı. Sakin bir şekilde gelip golü attılar bu bizim için üzücü bir sonuç oldu. Birlik olmak için çok uğraştık. Çıkamamış olsak da en azından bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk iki maçın kaybedilmesine rağmen oyunculara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Türk taraftar, "Evet kaybettik ama olsun. Takım bizim takımımız, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Devam edeceğiz. ABD maçını alacaklar, güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Milli formayı taşıyan her maçın ayrı bir değeri vardır"

Dünya Kupası'na galibiyetle tamamlamamız gerektiğini belirten bir taraftar ise, "İki maçı kaybettik ve turnuvaya veda ettik. ABD karşısında prestij için kazanmamız lazım. Milli formayı taşıyan her maçın ayrı bir değeri vardır. Sahada mücadelemizi en iyi şekilde vermeliyiz. Turnuvayı galibiyetle tamamlamak zorundayız. Bunu 80 milyona borçluyuz" dedi.

25 yıldır ABD'de sporu takip ettiğini belirten bir Türk taraftar, "İlk maçı da ikinci maçı da benzer nedenlerden kaybettik. Kaybetme nedenimiz dersimizi iyi çalışmamak. Avustralya'yı ve Paraguay'ı küçümsedik" diye konuştu.

Milli Takımı desteklemek için taraftar alanında buluna bir kadın taraftar, "Gönül isterdi ki çok farklı bir sonuçla devam etsinler. Kazanmak kadar kaybetmek de var ama biz milli takımımızın her zaman yanındayız, destekçisiyiz. ABD maçında elimizden geleni yapacağız ve kazanacağız" diye belirtti.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

"Geleceğe umutla bakıyoruz" diyen bir diğer taraftar, "ABD maçını heyecanla bekliyoruz. Bu taraftar alanında hem Türk hem yabancı misafirlerimizle maçı izleyeceğiz ve keyfini çıkaracağız. Baklavalarımız, simitlerimiz, çaylarımız, kahvelerimiz ve Türk müziğimizle beraber. Turnuvaya devam edemediğimiz için üzgünüm ama içinde Türkiye olan her şeyin yanındayız ve destekçisiyiz" diye konuştu. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'dan ABD Maçına Galibiyet Beklentisi - Son Dakika

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