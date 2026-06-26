A Milli Takım'dan Galibiyet, Ama Üzüntü Hakim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım'dan Galibiyet, Ama Üzüntü Hakim

26.06.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salih Özcan, ABD'yi yenen A Milli Takım'ın elenmesi sebebiyle sevinemediklerini belirtti.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda oyunculardan Salih Özcan, elenmenin verdiği üzüntü sebebiyle galibiyet coşkusunu yaşayamadıklarını belirtti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki futbolcu, kazandıkları için sevinemediklerinin altını çizdi.

Dünya Kupası'ndan erken elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Salih Özcan, "Bu takım fazlasıyla hak ediyordu. Takımda çok yetenekli oyuncularımız var. Kendimize güveniyorduk ve son maçta da gerçek yüzümüzü göstermek istedik. Öyle de yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu turnuvadan ders almaları gerektiğini belirten Salih Özcan, "Her maçtan ders alabilirsin. Şimdilik gelecek maçlarda bu maçı örnek olarak alabiliriz ve o şekilde odaklanabiliriz." açıklamasında bulundu.

Turnuvayı galibiyetle kapatmanın kendileri adına önemli olduğunu ve milli takımın neler yapabileceğini gösterdiğini vurgulayan Salih Özcan, "Turnuvaya iyi başlayamazsan, işler zorlaşıyor. Artık her takım iyi futbol oynayabiliyor, iyi mücadele edebiliyor. Bunu ilk iki maçta gördük, hedefimiz turnuvayı iyi şekilde bitirmekti. ABD, iyi bir takım. Kendimize güvenerek sahaya çıktık ve öz güvenle maça başladık. Hedefimiz kazanmaktı ve bunu başardık. ABD, geniş bir kadroya sahip. Bence her pozisyondaki oyuncuları iyiydi. Bunu fark ettik, başlangıçta biz de sorunlar yaşadık. Maça hangi kadroyla çıktıklarına bakmadık. Önemli olan kazanmamızdı." diye konuştu.

Salih Özcan, Dünya Kupası'nda 70 bin kişinin önünde maça çıkmanın özel bir durum olduğuna da dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu turnuva çok özel. Ama tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bu takım daha fazlasını hak ediyor, kadroda bu kalite var. Bu turnuvadan derslerimizi çıkarıp önümüzdeki yıllarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Takım, Salih Özcan, Futbol, Hakim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'dan Galibiyet, Ama Üzüntü Hakim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
07:22
Venezuela’daki depremde ölü sayısı 235’e yükseldi, Üşümezsoy’dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:16:39. #.0.4#
SON DAKİKA: A Milli Takım'dan Galibiyet, Ama Üzüntü Hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.