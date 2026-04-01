A Milli Takım Dünya Kupası\'na Gitti

A Milli Takımın Kosova ile oynadığı müsabakayı kazanarak Dünya Kupasına gidecek olması Konya'da kutlandı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off final maçında Kosova'yla oynadığı maçı 1-0 kazanarak finallere gitmeye hak kazandı. Maçı takip eden vatandaşlar maçın son düdüğünün çalmasının ardından Dünya Kupası sevinci yaşadı.
Vatandaşlar milli takıma bundan sonraki süreçte başarılar diledi. - KONYA
