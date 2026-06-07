A Milli Takım Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
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A Milli Takım Dünya Kupası'na Hazır

07.06.2026 04:57
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Zeki Çelik ve Ozan Kabak, Venezuela galibiyeti sonrası Dünya Kupası hazırlıklarını değerlendirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de oynanan özel maçta Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları Zeki Çelik ve Ozan Kabak, Dünya Kupası'na hazır olduklarını söyledi.

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeki Çelik, "Bugün rakibimiz gerçekten iyi ve sert oynayan bir takımdı. Hava sıcak, saha şartları istediğimiz gibi değildi ama rakip için de aynı şartlar vardı, eksik yanlarımız var ama bunları gidereceğiz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

Zeki Çelik, A Milli Takım'da ilk kez kaptanlık pazu bandıyla sahaya çıkması hakkında ise "Çocukluğumdan bu yana hayal ettiğim bir andı, bugün kaptanlık pazu bandını taktım çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim, güzel bir andı." diye konuştu.

Milli futbolcu, maç içinde gole birkaç kez yaklaşması hakkında da "Gole yaklaşıyorum ama bunları atmam gerek, inşallah Dünya Kupası'nda bir tane atarım. 2002'de 4-5 yaşındaydım, çok hatırlamıyorum, çok güzel duygular yaşattılar, inşallah biz de onlar gibi iyi bir başarı yakalarız. Tabii ki gruptan en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız, hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik, milli takımın kamp yerindeki sıcak havanın kendilerini beklediği yönündeki bir soruyu, "Antrenmanlarımız akşam olacak burası da orası da sıcak, hiç sıkıntı yok. Her şarta alışıp en iyi performansımızı göstermemiz gerek." yanıtını verdi.

Zeki, Türkiye'nin turnuvanın sürprizleri arasında gösterilmesi hakkında ise "Ülkemiz her katıldığı turnuvada çok iyi başarılar yakaladığı için bizi öyle görüyorlar, ben de öyle olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Ozan Kabak: "Dünya Kupası'na hazırız"

Milli futbolcu Ozan Kabak da galibiyetle Dünya Kupası öncesinde moral bulduklarını belirterek, "Dünya Kupası öncesinde son provaydı, galibiyet çok önemliydi belki en iyi oyunumuzu oynamadık, hazırlık maçı eksiklerimizi gördük. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazır olacağız, hazırlık maçları turnuva maçları gibi olmuyor, zemin iyi değildi, rakip sert oynuyordu ama turnuva maçları çok daha farklı geçecektir." dedi.

Ozan Kabak, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamanın öneminin farkında olduklarına vurgu yaparak, "Turnuvalarda ilk maç, kaybetmemek, üç puan çok önemli, umarım çok güzel bir maç geçirip 3 puanla turnuvaya başlarız ve sonrasında da her şey çok güzel devam eder. 24 yıldır katılmadığımız için göz ardı ediliyor olabiliriz ama herkes kalitemizin farkında, inşallah çok güzel bir turnuva geçiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

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