A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçlara çıkacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular saha ortasında toplanarak basın mensuplarına poz verdi.
Ardından, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu. Dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.
Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.
A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyi yerinde inceleyerek bilgi aldı. Projenin toplam uzunluğu 3,8 kilometre olup, tamamlanması planlanan hattın 2025 Temmuz'da hizmete alınması hedefleniyor.
A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor. Antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları, şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Yeni katılan oyuncular alkışlandı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aydın, heyecanını ve hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür etti ve EURO 2024'e katılmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 126 sporcu katıldı. Yarışlar sonucunda dereceye giren sporcular açıklandı.
Milli futbolcu Salih Özcan, Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları iki maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Özcan, genç oyuncuların takıma katılmasından mutlu olduklarını ve önlerindeki maçları kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, EURO 2024'te bazı maçları Dortmund'da oynayacaklarını ve bu günleri heyecanla beklediğini ifade etti. Salih Özcan, milli takıma yeni davet edilen Can Uzun'un tercihinden dolayı mutlu olduğunu ve Nuri Şahin ile iyi anlaştıklarını da sözlerine ekledi.
Corendon Alanyasporlu Oğuz Aydın, A Milli Takım'a davet edilmenin büyük bir gurur olduğunu söyledi. Aydın, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ailesinin de çok mutlu olduğunu belirtti. Aydın, Fatih Tekke'nin futbol kariyerine olan katkısını da vurguladı ve Macaristan ve Avusturya ile yapacakları maçların EURO 2024 için iyi bir prova olduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklamalar yaparak, sahaya giren kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve 12 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Futbolcularla ilgili bir soruşturma olmadığını söyleyen Tunç, Başsavcılığın kamera görüntülerini inceleyerek gerekli soruşturmanın yapılacağını ifade etti. Fenerbahçe ise olaylara tepki göstererek, futbol takımının ve teknik ekibinin herhangi bir suç işlemediğini vurguladı. Ayrıca Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ise yaşanan olaylara tepki gösterdiğini ve insani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete müdahale ettiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da stat ile gençlik merkezi açılışına katıldı. Açılış törenlerinde konuşan Bakan Bak, gençlik merkezlerinin önemine vurgu yaparak, çocuklara kişisel beceriler kazandırdıklarını ve Türkiye'nin spor alanında büyük bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca uyuşturucuyla mücadeleye önem verdiklerini ve spor tesislerinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediğini ifade etti.
Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Trabzon'u ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Aydın, yapılan açıklamalarla başlayan gerginliğin olay günü özellikle bazı sporcuların tahrikleri sonucunda daha da arttığını ve müsabaka sonunda bir kısım seyircilerin sahaya girmesiyle olayların daha vahim bir hal aldığını ifade etti. Trabzon Barosu olarak, taraftarların sahaya yabancı madde atmasını ve saha içerisine girmesini tasvip etmediklerini belirten Aydın, olayların sorumlusu olarak Trabzonspor camiasını göstermeye yönelik suçlayıcı ve hakarete varan eylem ve söylemlere ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.
2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A2 Milli Kadın Hentbol Takımları ile Ankara'da hazırlık kampı yapacak. A Milli Takım, 30 Mart 2024 tarihinde ise Karadağ müsabakasının oynanacağı Rize'ye gidecek.
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