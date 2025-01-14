A Milli Takım grekoromen güreş teknik kadrosu açıklandı.
Türkiye Güreş Federasyonu A Milli Takım grekoromen güreş teknik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Teknik Direktör: Muttalip Yerlikaya
Antrenörler: Şaban Donat, Seçkin Saruhan, Yusuf Düzer, Atakan Yüksel
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Takım Grekoromen Güreş Kadrosu Belirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?