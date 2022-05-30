SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

30.05.2022 16:25

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL, (DHA) - UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampta bulunan A Milli Takım, günün ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampta bulunan A Milli Takım, günün ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

İki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptıktan sonra, antrenmanın ikinci bölümü için sahaya geçti. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan teknik ağırlıklı saha antrenmanında, dar alanda pas ve duran top çalışmalarının üzerinde duruldu. Antrenmanın bir bölümünde konsantrasyon ve reaksiyon artırmaya dönük olarak gerçekleştirilen çalışmada Amerikan futbolu topu kullanıldı. Dün akşam saatlerinde kampa katılan Cengiz Ünder de bugünkü sabah idmanında takımla birlikte çalıştı; izni devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını tribünden takip etti. A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da Riva'da yapacak.

SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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