A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım\'ın Karadağ ve İzlanda Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için aday kadrosunu belirledi.

04.10.2024 12:34
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu müsabakanın ardından 14 Ekim Pazartesi günü de İzlanda'nın konuğu olacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, söz konusu mücadelelerin aday kadrosunu da belirledi. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da uçakla Samsun'a gidecek.

Kırmızı-beyazlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da uçakla Samsun'dan bu ülkeye yolculuk edecek. Keflavk Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavk'e geçecek. Montella ile bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü saat 13.45'te (TSİ 16.45) Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 18.00'de (TSİ 21.00) yapacak.

Karadağ ve İzlanda mücadelelerinin 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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