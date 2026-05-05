A Milli Takım\'ın Özel Maç Takvimi

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde A Milli Takım'ın, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile oynayacağı mücadele Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak. - İSTANBUL