A Milli Takım Karadağ ile Mücadele İçin Samsun'da - Son Dakika
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A Milli Takım Karadağ ile Mücadele İçin Samsun'da

A Milli Takım Karadağ ile Mücadele İçin Samsun\'da

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile maç için Samsun'a gitti.

10.10.2024 17:33
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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın saat 21.45'te Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu kente gitti.

A Milli Takım kafilesini taşıyan otobüs saat 15.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Futbolcular güvenlik kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla saat 16.00'da Samsun'a hareket etti. A Milli Takım'ın Karadağ'ı konuk edeceği mücadele yarın saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.

Kaynak: DHA

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