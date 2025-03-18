A Milli Takım Macaristan ile Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. Maçta Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak. - İSTANBUL