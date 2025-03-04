A Milli Takım Meksika ile Özel Maç Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım Meksika ile Özel Maç Yapıyor

A Milli Takım Meksika ile Özel Maç Yapıyor

A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran'da Meksika ile özel maçta karşılaşacak. Hazırlıklar devam ediyor.

04.03.2025 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 10 Haziran Salı günü Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), millilerin hazırlık maçlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30'da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50 bin 500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir milli maçta futbolseverleri ağırlayacak.

FIFA sıralamasında 19. sırada yer alan Meksika, 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa'da son şampiyon unvanıyla mücadele edecek. 1994 yılından günümüze kadar düzenlenen tüm Dünya Kupası finallerinde yer alan Orta Amerika ekibi, A Milli Takımımız ile oynayacağı mücadele öncesinde, 7 Haziran'da İsviçre ile özel maçta karşı karşıya gelecek. ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki Rice-Eccles Stadyumu'nda yapılacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

A Milli Takımımızın ABD'de oynayacağı ilk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Carolina, Milli Takım, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Meksika ile Özel Maç Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:06:18. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Meksika ile Özel Maç Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.