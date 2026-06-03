A Milli Takım Miami'de Hazırlık Yapıyor

DÜNYA Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde hazırlıklarına devam edecek A Milli Futbol Takımı, buradaki ilk antrenmanını TSİ 02.00'de gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılarda akşam antrenmanı öncesinde bazı futbolcular şehri gezdi. Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer, otel çevresinde yürüyüş yaptı. Milli file bekçisi Uğurcan Çakır, DHA'ya yaptığı açıklamada dün Türkiye'de kendilerine yapılan uğurlama töreni için herkese teşekkür etti.