A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında - Son Dakika
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A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında

02.06.2022 14:57
A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'na Nilüfer Belediyespor tesislerinde hazırlanıyor.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'na Nilüfer Belediye spor tesislerinde hazırlanıyor. Hazırlık kampını izlemek için Bursa'ya gelen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.

Sporun ve sporcunun kenti Nilüfer, Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nı ağırlıyor. 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları'na, Nilüfer Belediyespor tesislerinde hazırlanan A Milli Takım, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç da, Milli Takım'ın çalışmalarını yakından takip ediyor. THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Yönetim Kurulu Üyesi Semih Atlı ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediyespor As Başkanı Tamer İşler, Hentbol Şube Sorumlusu Kenan Gür, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Palaz ve Şemsi Oğuz da yer aldı. Hazırlık kampının yoğun bir programla başladığını belirten THF Başkanı Uğur Kılıç, takım adına burada gördükleri misafirperverlikten dolayı Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti. Kılıç, "Burada gerçekten hiç yabancılık çekmedik ve çalışmalarımızı rahatlıkla sürdürüyoruz. Nilüfer Belediyespor, davranışları ve misafirperverlikleriyle çevresine pozitif enerji yayıyor. Bu çok güzel bir örnek" dedi.

Nilüfer'de hentbol sporunu tabana yaymak istediklerini belirten Kılıç, Nilüfer Belediyesi ile bu konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Kılıç, "Hentbol, salonda oynanan bir spor. Biz, bu sporu sokağa taşıyarak, bilinirliğini artırmak, daha fazla sporcuya ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'na ev sahipliği yapmanın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem de, "Nitelikli spor tesisleri ve güçlü sporcu altyapısıyla Türk sporuna uzun yıllardır önemli hizmetler veriyoruz. Hentbol ve voleybol Milli Takımı'na önemli sporcular kazandırdık. Spora ve sporcuya verdiğimiz değerin karşılığını başarılarla alıyoruz. Sporda başarıyı artırmak için iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgay Erdem, A Milli Erkek Hentbol Takımı'na 19. Akdeniz Oyunları'nda başarılar diledi. Ziyaretin sonunda THF Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 16 numaralı formasını Başkan Turgay Erdem'e armağan etti. - BURSA

A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında
A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında
A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında
A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında
A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında
A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Nilüfer'de hazırlık kampında - Son Dakika


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