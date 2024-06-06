A Milli Takım, Polonya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, Polonya maçı hazırlıklarına başladı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, A Milli Takım, Polonya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Takım, kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi. Antrenmanda mobilizasyon, kuvvet çalışmaları, fitness ve saha çalışmaları yapıldı. Yarın yapılacak antrenman da basına açık olacak.

06.06.2024 20:36
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2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, burada yaptığı kamptaki ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla fitness alanında başlayan antrenman, daha sonra saha çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından tek pas ve taktik çalışmaları ile dayanıklılık koşuları yapıldı.

A Milli Takım, yarın saat 17.15'te kamp yaptığı otelin tesisinde ilk 15 dakikası basına açık olacak bir antrenman daha yaparak Polonya maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Polonya maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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