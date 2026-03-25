A Milli Takım Romanya ile Yarı Finalde - Son Dakika
A Milli Takım Romanya ile Yarı Finalde

25.03.2026 17:10
Ay-yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde yarın Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılarda tecrübeli futbolcu Zeki Çelik bireysel olarak çalıştı. Sakatlığı bulunan Merih Demiral'ın ise tedavisine devam edildi.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı başkan Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi. Hacıosmanoğlu, antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım Romanya ile Yarı Finalde - Son Dakika

SON DAKİKA: A Milli Takım Romanya ile Yarı Finalde - Son Dakika
