A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaelispor- Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig, Vincenzo Montella, Kocaelispor, Samsunspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:44
Londra derbisinde kazanan Arsenal 1-0’dan geri dönüp 3’te 3 yaptılar
Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar
20:37
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:05:30. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement