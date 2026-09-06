A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kocaelispor-Samsunspor maçını tribünden izledi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaelispor- Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip ediyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.
Kaynak: İHA
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