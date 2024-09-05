A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyuncu Çağlar Söyüncü, DHA Feed 2'den yapılan canlı yayın aracılığıyla basın mensuplarının karşısına çıkıyor. Açıklamalar, takımın son durumu ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verecek. Futbolseverler için önemli bir olay olan bu yayın, Montella'nın liderliğindeki takımın gidişatı hakkında ipuçları sunacak.
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6.09.2024 06:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Montella ve Çağlar'dan Açıklamalar - Son Dakika
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