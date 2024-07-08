A Milli Takımımız, yurda döndü - Son Dakika
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Spor

A Milli Takımımız, yurda döndü

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EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi. Takım, Almanya'daki maçın ardından Hannover'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanında vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra kişisel araçlarıyla alandan ayrıldı.

08.07.2024 08:37  Güncelleme: 08:47
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EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

GECE GELDİLER

Turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar, Hannover'den kalkan uçak ile İstanbul'a döndü. Milli takımı taşıyan uçak TSİ 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanındaki vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra kişisel araçlarıyla alandan ayrıldı.

A Milli Takımımız, yurda döndü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, İstanbul Havalimanı, Hannover, İstanbul, Hollanda, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takımımız, yurda döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • celal doğan: Hepsinin mücadelesine helal olsun ama şurda kupayla milyonlar karşılaya bilirdi yazık oldu birazda şanssızlıkta var 3 2 Yanıtla
  • Nevzat: başlık içimi yaktı 1 2 Yanıtla
  • Sinan Döner: Nutellayı niye getirdiniz ? 0 0 Yanıtla

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