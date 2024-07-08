A Milli Takımımız, yurda döndü

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EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a döndü.

GECE GELDİLER

Turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar, Hannover'den kalkan uçak ile İstanbul'a döndü. Milli takımı taşıyan uçak TSİ 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanındaki vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra kişisel araçlarıyla alandan ayrıldı.