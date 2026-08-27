A Milli Voleybol Takımı Danimarka ile Hazırlanıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Danimarka ile iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmalar, 2 ve 4 Eylül'de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

2026 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.