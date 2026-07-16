A Milli Voleybol Takımı Ukrayna ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile mücadele edecek.

VNL'in Sırbistan etabındaki ilk maçında ev sahibi takımı 3-0 yenen milliler, Belgrad Arena'da Ukrayna ile oynayacağı ikinci maçına yarın TSİ 17.30'da çıkacak.

Her iki takımın da puan tablosunda 9 maçta 6 galibiyeti bulunurken Türkiye, 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Ukrayna ise 19. puanla 5. sırada bulunuyor.