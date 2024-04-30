Erçin Ertürk, AIPS Spor Medya Ödülleri'nde 3.'lük elde etti - Son Dakika
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Erçin Ertürk, AIPS Spor Medya Ödülleri'nde 3.'lük elde etti

Erçin Ertürk, AIPS Spor Medya Ödülleri\'nde 3.\'lük elde etti

AA kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, Uluslararası Spor Basın Birliği (AIPS) Spor Medya Ödülleri fotoğraf yarışmasında 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki Portekiz-Gana maçında çektiği 'Look and See' başlıklı fotoğrafı ile 'Sport Action' kategorisinde 3. oldu. AIPS, 1924 yılında Paris'te kurulan ve uluslararası spor medyasını temsil eden profesyonel bir kuruluştur.

30.04.2024 10:25
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AA kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, Uluslararası Spor Basın Birliği (AIPS) Spor Medya Ödülleri fotoğraf yarışmasında 3.'lüğü elde etti.

Erçin Ertürk, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki Portekiz- Gana maçında çektiği "Look and See" (Bak ve Gör) başlıklı fotoğrafı ile "Sport Action" kategorisinde 3. oldu.

Söz konusu maçta Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup etmişti.

AIPS, 1924 yılında Paris'te L'Association Internationale de la Presse Sportive adıyla Games Press Şefi Frantz Reichel ve Belçikalı Victor Boin tarafından kuruldu. Genel merkezi İsviçre'nin Lozan şehrinde yer alan dernek, dünya çapında 9 bin 500'den fazla üyesiyle uluslararası spor medyasını temsil eden profesyonel bir kuruluştur.

Kaynak: AA

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