AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Uğuz, haber, spor ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.

Uğuz, haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un " Kabil'den kaçış", spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraf karelerine oy verdi.

Başkan Uğuz, fotoğrafların birer sanat eseri niteliği taşıdığını belirterek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Fakat aralarında beni çok etkileyenler oldu, ona göre tercih yaptım. Bu çalışma ve fotoğraflarda emeği olanlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.