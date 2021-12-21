AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Okan Halay, spor, haber ve yaşam kategorilerinde birer fotoğrafa oy verdi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Halay, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraf karesini tercih etti.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını oylayan Halay, yaşam kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.