Aarhus, Sabah'ı 2-1 yendi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Aarhus, Sabah'ı 2-1 mağlup etti. Rövanş 11 Ağustos'ta.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Danimarka'nın Aarhus takımı, Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 2-1 mağlup etti.
Randers Stadı'ndaki maçta ev sahibi Aarhus'un gollerini 32 ve 63. dakikalarda James Bogere atarken, konuk takımın golü 67. dakikada Veljko Simic'ten geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos Salı günü oynanacak.
Kaynak: AA
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