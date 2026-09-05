ABB FOMGET, sahasında Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerek tarihi farkla kazandı - Son Dakika
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ABB FOMGET, sahasında Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerek tarihi farkla kazandı

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda Giresun Sanayispor'u 23-0 mağlup etti. Kulüp yetkilisi Doğan Kaya, skoru başarı olarak görmediklerini ve kadın futbolunun sürdürülebilirliği için güçlü bir lig şart olduğunu söyledi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Giresun Sanayispor'u 23-0 yendi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 12-0 önde kapatan başkent ekibi, sahaya bir kişi eksik çıkan rakibini tarihi farkla mağlup etti.

ABB FOMGET Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Doğan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, skorun Giresun Sanayispor'un içinde bulunduğu zor şartların da bir sonucu olduğunu belirterek, "Bugün oynadığımız karşılaşma, Kadın Futbol Süper Ligi'nde en fazla golün atıldığı ve en farklı skorlu karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Fakat bu skora bir başarı hikayesi olarak bakmıyoruz. Geçtiğimiz sezon da ligimizde benzer skorlarla karşılaştık. Dolayısıyla burada konuşmamız gereken skor değil, kadın futbolumuzun sürdürülebilirliğidir." ifadelerini kullandı.

Kaya, ne Giresunspor'u ne de ekonomik sıkıntı yaşayan takımları suçladıklarını vurgulayarak, "Bu kulüplerin neden bu noktaya geldiğini ve onları ligde nasıl güçlü tutabileceğimizi konuşmalıyız. Güçlü bir milli takım istiyorsak önce güçlü ve rekabetçi bir Süper Lig oluşturmak zorundayız. Türk kadın futbolunun kaybedecek bir sezonu daha yok." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Doğan Kaya, Osmanlı, Giresun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABB FOMGET, sahasında Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerek tarihi farkla kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABB FOMGET, sahasında Giresun Sanayispor'u 23-0 yenerek tarihi farkla kazandı - Son Dakika
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