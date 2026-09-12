ABD Açık tek erkekler finalinde Zverev ile Shelton karşılaşacak
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev ile ABD'li Ben Shelton karşı karşıya gelecek. Zverev yarı finalde Karen Khachanov'u 3-0, Shelton ise Frances Tiafoe'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek erkekler finalinde Alman raket Alexander Zverev ile ABD'li Ben Shelton karşı karşıya gelecek.
New York kentinde gerçekleştirilen turnuvada dünya 1 numarası Alexander Zverev, yarı finalde Rus raket Karen Khachanov'u 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
ABD'li Ben Shelton da vatandaşı Frances Tiafoe'yi 4-6, 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının finaline yükseldi.
Alexander Zverev ile Ben Shelton, yarın finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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