Pochettino, ABD Erkek Millî Takımı'nın Teknik Direktörü Oldu - Son Dakika
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Pochettino, ABD Erkek Millî Takımı'nın Teknik Direktörü Oldu

Pochettino, ABD Erkek Millî Takımı\'nın Teknik Direktörü Oldu

ABD Futbol Federasyonu, erkek milli futbol takımının teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu getirdiklerini duyurdu. Pochettino, kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

11.09.2024 10:16
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ABD Futbol Federasyonu, erkek milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu getirdiklerini açıkladı.

ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mauricio Pochettino'nun erkek futbol takımı teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu. Pochettino böylece kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.

52 yaşındaki teknik adam, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'yi çalıştırdı.

Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de şampiyonluk yaşarken aynı zamanda Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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