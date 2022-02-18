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ABD Grand Prix'si, 2026'ya kadar Formula 1'de - Son Dakika

ABD Grand Prix'si, 2026'ya kadar Formula 1'de

18.02.2022 21:26
ABD Grand Prix'si, 2026'ya kadar Formula 1'de

ABD Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026'ya kadar yer almaya devam edecek.

ABD Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026'ya kadar yer almaya devam edecek.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'li yetkililerle 5 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2026'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.

10 senelik sözleşmesi 2021'de sona eren ABD Grand Prix'si, bu yıl takvimdeki 20. yarış olarak 23 Ekim'de gerçekleştirilecek. İki etaba ev sahipliği yapacak ABD'de 8 Mayıs'ta ise Miami Grand Prix'si düzenlenecek.

Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor ABD Grand Prix'si, 2026'ya kadar Formula 1'de - Son Dakika Spor


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